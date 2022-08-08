Южно-Сахалинск, 8 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В ходе визита в Сахалинскую область вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко посетил площадку, где намерены строить новый кампус Сахалинского государственного университета. Здание получит название «СахалинTech», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе правительства России.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

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Пока проект кампуса проходит экспертизу. Планируется построить три девятиэтажных общежития, в которых смогут жить 1500 тыс. человек. Ожидается, что реализация проекта позволит решить сразу несколько задач, в том числе предоставит молодёжи возможность учиться, не покидая Сахалина. Студенты смогут углублённее заниматься научно-исследовательской деятельностью, а вуз — лучше готовить кадры для реализации инвестпроектов в области.

«В итоге регион получит высококвалифицированные кадры, жизненно необходимые для реализации крупных инвестиционных проектов по развитию региона», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

«В Сахалинской области работают мощнейшие компании в нефтегазовом секторе, рыбопромышленном комплексе, энергетике. Они заинтересованы в том, чтобы университет готовил кадры для их производств, чему кампус будет всецело способствовать. У проекта «СахалинTech» есть все шансы попасть в список победителей, который будет объявлен в начале декабря этого года», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента Владимира Путина в России создаётся сеть современных студенческих кампусов. До 2030 года в стране их построят не менее 25. Пока в стране начали реализовывать восемь таких проектов.