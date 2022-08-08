Сеул, , 10:18 — REGNUM С 8 по 14 августа начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Чжон Хван посетит Австралию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи примет участие в Международном военном симпозиуме и в Международной выставке армейских квантовых технологий.

В рамках мероприятий высокопоставленные представители вооружённых сил Южной Кореи, США, Японии и Австралии обсудят ситуацию в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и на Корейском полуострове, а также вопросы сотрудничества в развитии сухопутных сил.

Пак Чон Хван также планирует встретиться с высокопоставленными представителями стран-участниц мероприятия в целях наращивания обменов в сфере военных технологий. Он также примет участие в закрытой встрече высокопоставленных представителей США, Японии и Австралии (TSLS).