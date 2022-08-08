Сеул, 8 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. С 8 по 14 августа начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Чжон Хван посетит Австралию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи примет участие в Международном военном симпозиуме и в Международной выставке армейских квантовых технологий.

В рамках мероприятий высокопоставленные представители вооружённых сил Южной Кореи, США, Японии и Австралии обсудят ситуацию в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и на Корейском полуострове, а также вопросы сотрудничества в развитии сухопутных сил.

Пак Чон Хван также планирует встретиться с высокопоставленными представителями стран-участниц мероприятия в целях наращивания обменов в сфере военных технологий. Он также примет участие в закрытой встрече высокопоставленных представителей США, Японии и Австралии (TSLS).