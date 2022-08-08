Степанакерт, , 09:58 — REGNUM Подразделения ВС Азербайджана в ночь на 8 августа нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

«В некоторых районах азербайджанские вооруженные силы вновь нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие разного калибра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особых происшествий в течение прошлой ночи не было. Тем не менее напряжённая ситуация сохраняется. Российские миротворцы продолжают работу в направлении стабилизации обстановки.

Напомним, сегодня, 8 августа, в минобороны Азербайджана обвинили подразделения Армении и Нагорного Карабаха в обстрелах приграничных позиций. В Ереване это заявление назвали «дезинформацией».

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