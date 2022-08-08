Москва, 8 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В сложившихся условиях у граждан РФ остаётся очень мало возможностей для сохранения денежных средств, поэтому спрос на золото будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Золото

«Спрос на золото со стороны населения РФ вызван несколькими причинами, — сказал Сафонов. — Во-первых, покупка долларов или евро как способа сохранить накопления стала проблематичной: за валютные счета надо платить. Во-вторых, приобретение юаня пока не является хорошей альтернативой — он волатилен и не является полноценной мировой резервной валютой. В-третьих, золото с точки зрения граждан имеет преимущества по хранению, свободному обмену на любую валюту и потенциал роста цены».

Однако экономист призвал не забывать, что цена золота в течение последнего десятилетия очень сильно колебалась.

«Например, в 2011 году цена за тройскую унцию составляла почти 1900 долларов, а к концу 2016 года упала до 1050 долларов. К 2020 году курс вернул все утраченные позиции. Таким образом, вложения в золото оказались безубыточными в течении 10 летнего срока. Рублевая динамика золота была более благоприятная: с 2010 по 2020 стоимость грамма золота выросла с 1000 до 4900 рублей. Но как минимум в 2014 и 2017 годах стоимость падала ниже предыдущих значений», — отметил Сафонов.

По его словам, риски покупки золота стандартные — более низкая ликвидность по сравнению с валютой, невозможность гарантировать устойчивую динамику роста и отсутствие страхования золотых счетов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов назвал два условия, при которых жителям РФ стоит рекомендовать покупку золота.