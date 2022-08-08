Вашингтон, 8 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по трём странам Африки, которое он начал 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки министра иностранных дел России Сергея Лаврова, может закончиться неудачей. Такое мнение в статье для газеты The Wall Street Journal высказали обозреватели издания Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

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Авторы материала напоминают, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет и не присоединились к антироссийским санкциям, проигнорировав призывы Запада. По словам аналитика из центра Brookings Institution Брахима Сангафова Кулибали, это стало опасным сигналом для Соединённых Штатов.

Обозреватели полагают, что Блинкен попытается изменить позицию лидеров континента, в том числе, пытаясь убедить африканские власти в том, что якобы Россия виновата в росте цен на продукты питания. Однако после визита в Африку главы МИД России Сергея Лаврова сделать это будет непросто, уверены авторы статьи.

Глава Школы управления Wits при Университете Витватерсранда Мзукиси Кобо считает. Что теперь Блинкен вряд ли добьётся результата в ЮАР.

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«Завоевать влияние будет нелёгкой задачей для господина Блинкена. Южно-Африканская республика тщательно избегала выбора чьей-либо стороны. Позиция Претории вряд ли изменится», — утверждает Кобо.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен начал турне по трём странам Африки: 7 августа он прибыл в Южно-Африканскую республику, после чего посетит Конго и Руанду.

Ранее в рамках своего африканского турне Сергей Лавров посетил Эфиопию, Уганду, Республику Конго и Египет, где кроме руководства страны встретился с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.