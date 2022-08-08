В Финляндии демонтировали монумент советского скульптора Кирюхина
Хельсинки, 8 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Монумент «Мир во всем мире», созданный советским скульптором Олегом Кирюхиным, демонтировали в Финляндии. Об этом 8 августа сообщает Baltnews.
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Флаг Финляндии
Памятник был открыт 14 января 1990 года, спустя несколько месяцев после разрушения Берлинской стены. Монумент был подарен Финляндии мэрией Москвы.
Скульптуру передадут Художественному музею Хельсинки, где решат её дальнейшую судьбу.