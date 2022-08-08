Хельсинки, 8 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Монумент «Мир во всем мире», созданный советским скульптором Олегом Кирюхиным, демонтировали в Финляндии. Об этом 8 августа сообщает Baltnews.

Pixabay.com Флаг Финляндии

Памятник был открыт 14 января 1990 года, спустя несколько месяцев после разрушения Берлинской стены. Монумент был подарен Финляндии мэрией Москвы.

Скульптуру передадут Художественному музею Хельсинки, где решат её дальнейшую судьбу.