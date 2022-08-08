Ереван, 8 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении опровергает обвинения Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе двух стран и в Нагорном Карабахе. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба армянского военного министерства.

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В Ереване отреагировали на обвинения, что азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе были десять обстреляны из стрелкового оружия за последние сутки.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что в последние дни подразделения ВС РА обстреляли азербайджанские позиции», — отметили в минобороны Армении.

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе сохраняется относительно спокойной.

Напомним, 7 августа в Армении сообщили, что из-за стрельбы с азербайджанской стороны были ранен военнослужащий. Позже в Минобороны России подтвердили, что ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня.