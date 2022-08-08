Москва, 8 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по экономической политике предлагает продлить до 9 сентября 2022 года срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы, передает корреспондентИА REGNUM8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект, внесенный зампредом профильного комитета ГосдумыАртёмом Кирьяновым («Единая Россия»), предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Первое чтение законопроекта состоялось 15 июля, он не был поддержан думскими фракциями ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Тогда же было принято решение, что поправки к законопроекту должны быть представлены до 13 августа.

«Предложить Совету Государственной думы продлить до 9 сентября 2022 года срок представления поправок к проекту федерального закона № 160 605−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», принятому в первом чтении 15 июля 2022 года», — решил комитет Госдумы по экономической политике.