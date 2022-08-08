Пекин, 8 августа 2022, 09:00 — REGNUM Власти США перекладывают ответственность за возникший вокруг Тайваня кризис, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.
Представитель Минобороны КНР добавил, что Вашингтон искажает факты и пытается переложить ответственность за ситуацию вокруг Тайваня.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что политические лидеры и руководители общественных организаций из многих стран раскритиковали визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Читайте ранее в этом сюжете: Целый ряд политических деятелей со всего мира поддержали Китай против США