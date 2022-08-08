Пхеньян, 8 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Очередная сессия Верховного народного собрания (ВНС) КНДР откроется в Пхеньяне 7 сентября. Об этом 8 августа сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно опубликованным данным, соответствующее решение было принято накануне в ходе заседания Постоянного комитета ВНС.

Ожидается, что на сессии может быть объявлено об отмене или послаблениях антиковидных мер, поскольку с 29 июля в стране не фиксируется новых случаев заболевания. По состоянию на 2 августа лечение проходят всего 95 человек.

Напомним, что в прошлом году сессии проводились в январе и сентябре.

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