Баку, 8 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Приграничные позиции вооружённых сил Азербайджана за последние сутки были обстреляны с армянской стороны десять раз. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным ведомства, шесть обстрелов якобы были со стороны Армении, а четыре — со стороны «незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы», как в Баку официально называют армию обороны Нагорного Карабаха.

По данным пресс-службы, потерь с азербайджанской стороны нет. Отмечается, что в каждом случае военнослужащие ВС Азербайджана принимали «адекватные меры».

«Военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за возникшую в последнее время напряженность на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы», — говорится в сообщении.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе продолжает накаляться. 6 августа в минобороны Азербайджана заявили о взятии под контроль горы Буздух. 7 августа в Минобороны России сообщили о ранении армянского военнослужащего из-за нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны.