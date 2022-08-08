Астана, 8 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В нескольких регионах Казахстана в текущем месяце ожидается засуха. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба национальной гидрометеорологической службы «Казгидромет».

Засуха

Согласно прогнозам метеорологов, дефицит осадков будет в Кармакшинском районе Кызылординской области и Каракиянском районе Мангистауской области. Также недостаток воды ожидается в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской области, в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области и в районе города Аркалык Костанайской области.

Отмечается, что в остальных регионах будет оптимальный погодный режим. В Мусиреповском районе Северо-Казахстанской области, а также в районе Степногорска и Актобе прогнозируется большое количество осадков.

Напомним, в 2021 году ряд регионов Казахстана также столкнулся с засухой. Дефицит воды привел к нехватке корма и начался падёж скота. Многие аграрии обращались за помощью государства, но эту проблему не удалось решить. Президент страны Касым-Жомарт Токаев снял с поста министра сельского хозяйства Сапархана Омарова.