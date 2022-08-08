Более 70% жителей Южной Кореи не одобряют политику президента — опрос
Сеул, 8 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института общественного мнения (KSOI).
Согласно результатам опроса, проведенного с 5 по 6 августа среди 1002 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 27,5%, что на 1,4% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 70,1% респондентов. Показатель вырос на 1,6%.
Согласно опросу исследовательской компании Realmeter, проведенного с 1 по 5 августа среди 2528 человек, уровень поддержки главы государства составил 29,3% (-3,8%), а уровень неодобрения — 64,5% (+3,3%).
Эксперты отмечают, что спад уровня поддержки президента произошел на фоне возможного ухода в отставку министра образования Пак Сун Э, конфликта внутри правящей партии и постоянных экономических проблем.
Уровень поддержки оппозиционной Демократической партии «Тобуро» вырос на 2,5%, до 48,5%, а правящей партии «Сила народа», напротив, упал на 2,6%, до 35,8%.