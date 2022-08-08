Тбилиси, 8 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. На здании парламента Грузии и других административных зданиях 8 августа были приспущены флаги по случаю годовщины начала войны августа 2008 года. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным журналистов, в течение дня запланированы различные акции, посвященные событиям того времени. Первые лица страны в этот день традиционно участвуют в церемонии возложения цветов на тбилисском кладбище Мухатгверди, где находится братская могила.

При этом официальные власти и общественные организации предпочитают не упоминать, что грузино-осетинская война началась с нападения грузинской армии на Южную Осетию. Также не учитывается, что в 2009 году комиссия Европейского союза пришла к выводу, что данный конфликт начался с агрессии Грузии.

Напомним, в августе 2008 года грузинская армия напала на Цхинвал. Россия на правах миротворцев вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила Тбилиси к миру. После этого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.