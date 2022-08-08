Москва, 8 августа, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) со скепсисом относится к будущей национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030-го года.

Duma.gov.ru Нина Останина

«Откуда же такой скепсис? Причина моего скепсиса в том, что действие предыдущего документа с аналогичным названием, рассчитанного на период с 2017 по 2022 года, российские женщины на себе мягко говоря, не заметили. Хотя отчеты пишутся самые «красивые»!» — рассуждает Останина.

Как Минтруд собирается бороться со «стеклянным потолком» и «липким полом», не позволяющим женщинам получать равную с мужчинами заработную плату, занимать руководящие должности в бизнесе и в политике, не понятно, констатировала она.

Парламентарий напомнила также, что Минтруд мало недостаточно женщин-матерей.

К примеру, Минтруд почему-то поддержал законопроект о запрете женщинам, находящимся в декретном отпуске, подрабатывать, сократив рабочее время, а значит, и зарплату, ровно наполовину — на 50%, указала парламентарий.

«О «женском» предпринимательстве и его особенностях, а значит и преференциях для женщин, в правительстве будто и не слышали ни разу…» — добавила Останина.

Эксперты приводят статистику разрыва в средней заработной плате женщин и мужчин в России в 1,5 раза (62 тыс. у мужчин и 41 тыс. у женщин), и пенсия у мужчин, как оказалось, выше, потому что среди них больше льготников, отметила глава комитета Госдумы.

«Уверена, что дальнейшее «залипание» власти в подобных стратегиях лишает российских женщин последних иллюзий и надежд на поддержку со стороны государства!» — резюмировала депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд приступил к разработке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030-го года. Предполагается, что стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. Минтруд собирается повышать конкурентоспособность женщин на рынке труда, а также стимулировать компании развивать корпоративные программы продвижения гендерного равенства.

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