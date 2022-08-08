Лима, 8 августа, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Новый министр экономики и финансов Перу Курт Бурнео в программе «Enfoque de los Sábados» на радиостанции RPP заявил, что его ведомство должно прийти к соглашению с Центральным резервным банком страны, чтобы «гармонизировать экономику страны». Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

«Нам необходимо встретиться с Центральным резервным банком Перу, чтобы согласовать монетарную политику этого учреждения с фискальной политикой министерства экономики и финансов», — сказал Бурнео.

Ранее стало известно, что премьер-министр Перу Анибаль Торрес подал в отставку.