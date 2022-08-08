Нью-Дели, 8 августа, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё двое получили травмы в результате давки при входе в храм на западе Индии. Об этом 8 августа сообщает телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Трагический инцидент произошёл в храме Хату Шьям Джи в штате Раджастан около 05:00 по местному времени (02:30 мск). В это время к открытию храма у его входа собралась большая толпа людей. Когда служители отворили ворота храма, одна женщина упала, потеряв сознание, и это стало началом давки.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Джайпур, столицы штата.

Храм Хату Шьям Джи считается одним из самых важных мест для паломничества в Раджастане. Сейчас около храма дежурит полиция, чтобы не допустить повторения инцидента, так как паломники едут к храму со всей Индии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 жертвами давки стали паломники на религиозном празднике в индийском штате Джамму и Кашмир.