Богота, 8 августа, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Лидер левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро принёс присягу в качестве президента Колумбии. Прямую трансляцию церемонии вели колумбийские СМИ.

gustavopetro.co Густаво Петро

«Клянусь Богу и обещаю народу верно исполнять конституцию и законы Колумбии», — заявил Петро в ходе церемонии на площади Симона Боливара в центре Боготы.

Вместе с Петро присягу в качестве вице-президента страны принесла Франсия Маркес.

На церемонии присутствовали лидеры ряда латиноамериканских государств, король Испании Филипп VI, а также делегация из США.