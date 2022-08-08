Пекин, 8 августа, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Интересы Пекина призвал уважать Соединённые Штаты Китай. Такое заявление сделал официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Supreme Dragon Флаги Тайваня и Китая

Как указал У Цянь, Китай призывает США «считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина», а также перестать строить иллюзии, что Вашингтон сможет использовать Тайвань для установления своего контроля над КНР. Такой путь У Цянь назвал ошибочным и отметил, что Белому дому не следует далее идти по нему.

Напомним, в начале прошлой недели спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань. Это событие вызвало серьёзное обострение отношений между США и Китаем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что политические лидеры и руководители общественных организаций из многих стран раскритиковали визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.