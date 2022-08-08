Новосибирск, , 06:05 — REGNUM Новосибирский центр патриотического воспитания запустил акцию «Азбука» в поддержку первоклассников и учителей Беловодского района Луганской Народной Республики. В этом учебном году в районе будет сформировано десять первых классов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

В Новосибирске решили собрать книги для детей младшего школьного возраста, печатные и предметные развивающие дидактические пособия, настольные игры и другие материалы для помощи в обучении.

«Акция «Азбука» — это адресная помощь более 100 первоклассникам. Планируется собрать пакет с подарком для каждого ученика», — рассказали в Центре.

Также для учителей Беловодского района ЛНР будут переданы учебно-методические пособия по теории и практике проведения уроков в начальной школе.

Отмечается, что сбор помощи продлится до 18 августа и к 1 сентября все собранные материалы будут доставлены в школы района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР.