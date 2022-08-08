Пекин, 8 августа, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Политические лидеры и руководители общественных организаций из многих стран раскритиковали визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

В сообщениях, адресованных Международному отделу Центрального комитета Коммунистической партии Китая, они заявили, что визит Пелоси является серьезным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая и серьезным нарушением международного права и основных принципов, регулирующих международные отношения.

Бывший президент Боливии и председатель партии «Движение к социализму» Эво Моралес заявил, что визит Пелоси был политической провокацией против Китая и нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.

Президент Прогрессивной демократической партии Малайзии и специальный посланник премьер-министра Малайзии в Китае Тионг Кинг Синг заявил, что визит Пелоси на Тайвань нарушает принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США, добавив, что Малайзия всегда будет придерживаться принципа «одного Китая».

Бывший премьер-министр Ирака Айяд Аллави заявил, что визит Пелоси вмешался во внутренние дела Китая. Он сказал, что на самом деле Вашингтон заботится не о демократии, а о своих собственных интересах.

Отметив, что визит Пелоси грубо вмешался во внутренние дела Китая, председатель Национального движения Эфиопии Амхара и министр инноваций и технологий Белете Мола заявила, что международное сообщество признает принцип «одного Китая», и эфиопская сторона поддерживает усилия Китая по защите национального суверенитета и территориальной целостности.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Эквадора Уинстон Аларкон заявил, что визит Пелоси в китайский регион Тайвань нарушает принцип «одного Китая», общепризнанный международным сообществом, представляет собой наглую провокацию для суверенитета и территориальной целостности Китая и ставит под угрозу мир во всем мире.

Исполнительный секретарь Партии социалистов Молдавии и вице-спикер парламента страны Влад Батринча, заявил, что опасные манипуляции тайваньским вопросом со стороны США вызвали дальнейшую эскалацию и поставили под угрозу глобальную безопасность, добавив, что Молдавия всегда поддерживала принцип «одного Китая» и рассматривает Тайвань как часть Китая.

Председатель Партии собственности, единства и ответственности Соломоновых островов Джимсон Танангада, заявил, что визит Пелоси, несмотря на решительную оппозицию Китая, нарушает основные принципы международного права и посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая.

Между тем, председатель Коммунистической партии Непала (Объединенной марксистско-ленинской) Шарма Оли, председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев, лидер Коммунистической партии Киргизии Исхак Масалиев и председатель Центрального комитета Объединенной партии демократических патриотов Туниса Мохаммед Джамур также выразили твердую поддержку принципу «одного Китая» различными способами.

К числу подтвердивших приверженность к принципу «одного Китая» после визита Пелоси на Тайвань подключились генеральный секретарь Объединенного левого движения Доминиканской Республики Мигель Мехиа, бывший премьер-министра Японии Юкио Хатояма, бывший премьер-министр Египта Эссам Шараф, бывший премьер-министр Гвинеи-Бисау Руи Дуарте де Баррос, член Президентского консультативного совета Индонезии и бывший спикер Совета народных представителей Агунг Лаксоно, исполнительный секретарь Всемирного совета мира Ираклис Цавдаридис и президент Комитета мира Армении Григор Петросян.