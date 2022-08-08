Бразилиа, , 03:53 — REGNUM Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леонардо Ло погиб в одном из клубов в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом 8 августа сообщает вещательная корпорация BBC.

Убийство Mate Marschalko

Уточняется, что 33-летний спортсмен погиб от пули сотрудника полиции не при исполнении, который на сегодняшний день находится в розыске. Как рассказали очевидцы, полицейский подошёл к Ло и начал агрессивно размахивать бутылкой. Спортсмен применил к полицейскому обездвиживающий приём и попросил его покинуть клуб.

Затем полицейский вытащил оружие и выстрелил в Ло. Спортсмена доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

В связи с гибелью Ло полиция возбудила уголовное дело, ведётся розыск подозреваемого, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, Леонардо Ло восемь раз выигрывал чемпионаты мира в разных весовых категориях, что стало рекордным показателем в джиу-джитсу. Кроме того, спортсмен пять раз становился победителем на Кубках мира.

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