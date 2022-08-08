Москва, , 03:16 — REGNUM С космодрома Байконур в конце осени будет выведен на орбиту российский спутник-ретранслятор «Луч», сообщает 8 августа ТАСС.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Спутник «Луч» предназначен для ретрансляции на Землю сигналов с других орбитальных объектов, включая и Международную космическую станцию.

Первый спутник-ретранслятор системы «Луч» был запущен 11 декабря 2011 года, второй — 3 ноября 2012 года, третий — 28 апреля 2014 года. Старт четвёртого спутника с помощью ракеты-носителя «Протон-М» намечен на конец ноября.

Напомним, что орбитальная спутниковая группировка России насчитывает в настоящий момент 102 космических аппарата.

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