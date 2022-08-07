Москва, 8 августа, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов 8 августа в интервью газете «Коммерсант» сообщил о борьбе, которую надзорное ведомство ведёт в интернет-пространстве с фейками, касающимися специальной военной операции на Украине.

genproc.gov.ru Игорь Краснов

По словам Краснова, Генпрокуратура усилила противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей.

Краснов сказал, что было заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации об СВО, удалено или заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов.

Напомним, что 4 марта в России была введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.