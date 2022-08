Оттава, , 23:37 — REGNUM Редакция портала Screen Rant опубликовала список лучших инди-игр 2022 года, релизы которых уже состоялись. Статья была опубликована 7 августа на сайте издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Журналисты включили в список дополнение Survivors Of The Void к популярному «рогалику» (игра в жанре roquelike, в таких играх уровни и снаряжение часто генерируются процедурно, а у персонажа обычно есть только одна жизнь на одно прохождение) Risk Of Rain 2. В него также попал проект Neon White, который стал для многих «одним из самых больших сюрпризов 2022 года».

В топ-5 Screen Rant также включил «рогалик» Sifu про боевые искусства, фантастическую «настольную» ролевую игру Citizen Sleeper, в которой надо бросать кубики в каждом из игровых циклов, проект OlliOlli World на тему скейтбординга, а также сиквел Rogue Legacy, над которым авторы работали около десяти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что итальянская студия Santa Ragione представила инди-игру Saturnalia в жанре хоррора. Проект отличается необычной визуальной стилистикой, ожидается, что релиз состоится до конца 2022 года на ПК, игра будет эксклюзивом сервиса Epic Games Store.

