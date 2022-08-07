Ростов-на-Дону, , 22:15 — REGNUM «Ростов» в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 по футболу одержал минимальную победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Комличенко в атаке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «желто-синих» отметились Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. Единственный гол «Оренбурга» на 69-й минуте забил российский нападающий Дмитрий Воробьев. Примечательно, что все три гола были забиты ударами с пенальти.

Желтые карточки получили Михаил Сиваков, Андрей Малых, Александр Павловец, Александр Эктов, Сергей Песьяков, Даниил Уткин и Алексей Миронов. На матче работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

На данный момент «Ростов» с двумя победами и восемью набранными очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», набрав три очка, занимает одиннадцатую строчку.