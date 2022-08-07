Донецк, 7 августа, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:25 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 18:30 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Макеевке еще пять снарядов калибра 152 мм.