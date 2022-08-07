Лондон, , 18:27 — REGNUM В Великобритании снизились возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях. Об этом 7 августа сообщает телеканал Sky News.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным британского СМИ это произошло по причине того, что после начала спецоперации России на Украине Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО.

Также телеканал сообщил, что возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, а также нехватке опытных инструкторов.

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