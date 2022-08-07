Пекин, 7 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. США спланировали визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, чтобы создать кризис и нарастить своё военное присутствия в регионе. Об этом 7 августа заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, США зачастую сами создают проблему, чтобы потом использовать её для реализации своих стратегических замыслов.

«Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, это требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия», — заявил глава МИД КНР.