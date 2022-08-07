Лестер, Великобритания, 7 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лестер Сити» в матче первого тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 не смог обыграть «Брентфорд». Основное время встречи, проходившей в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», завершилось со счетом 2:2.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Первый мяч на 33-й минуте встречи забил 26-летний фланговый защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань после передачи Джеймса Мэддисона — 1:0. В дебюте второй половины воспитанник «лис» Кирнан Дьюсбери-Холл удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через 16 минут Айвен Тоуни сократил отставание «Брентфорда», замкнув передачу Рико Генри – 2:1. В конце матча Джош Дасилва восстановил равновесие в счете и принес «пчелам» первое очко – 2:2.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Ассистенты главного судьи — Гарри Леннардо и Стив Мередит.

Составы команд:

«Лестер Сити»: Уорд, Джастин, Фофана, Эванс, Даниэль, Кастань, Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Дака, 73’), Ндиди, Варди.

«Брентфорд»: Райя, Хики (Серенсен, 84’), Генри, Ми (Льюис-Поттер, 59’), Янссон, Нергор (Батист, 73’), Йенсен (Дасилва, 59’), Джанельт, Висса (Дервишоглу, 84’), Тоуни, Мбеумо.