Берлин, 7 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Не исключено, что Германия стоит на пороге социальной катастрофы. Об этом 7 августа телеканалу ARD заявил сопредседатель Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Согласно его прогнозу, совокупность неблагоприятных факторов, вызванных пандемией, энергокризисом и инфляцией, приведет к сложной ситуации в обществе ФРГ. Следствием этого может стать «социальная катастрофа и мощная волна бедности в сфере энергетики», считает политик.

«Вместе с инфляцией это ведет к тому, что люди не смогут позволить себе продукты питания и что аренда жилья будет постоянно дорожать», — сказал Ширдеван.