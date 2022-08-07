Москва, , 16:25 — REGNUM Выступление американских представителей на региональном форуме АСЕАН по безопасности вновь продемонстрировало разбалансировку политической системы США. Об этом в эфире «Россия-1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, тезисы дипломатов из Вашингтона смотрелись «откровенно бледно». В частности, она напомнила слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби о том, что госсекретарь Энтони Блинкен схватит своего российского коллегу Сергея Лаврова «за пуговицу».

«И настолько было очевидно, что они не чувствуют за собой не то что правды, а хотя бы правильности и выверенности собственных тезисов, что ещё раз подтверждает полную разбалансировку идеологическую, политическую американской машины», — отметила она.