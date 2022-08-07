Рига, 7 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Закрытые генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае не будет больше охранять латвийская полиция. Об этом 7 августа сообщает портал LSM.

Флаг Латвии

Уточняется, что латвийским МВД уже подготовлены необходимые изменения в соответствующих нормативных актах.

Помимо этого, отмечается, что МИД прибалтийской страны уточнил, что необходимости обеспечивать охрану консульств РФ больше не будет. При этом ранее дипломатические работники этих российских генконсульств были объявлены в Латвии нежелательными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прохождение «собеседования» в Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии сотрудниками телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), вещание которого на территории России было ранее приостановлено, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.