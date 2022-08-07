Москва, 7 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 17-летней девушки при падении с аттракциона в Орле. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба СК РФ.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Отмечается, что 6 августа при катании на аттракционе «Орбита» в городском парке культуры и отдыха города Орла 17-летняя девушка выпала с него и погибла.

Также указывается, что СУ СК России по Орловской области возбудил по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ (невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Юдину П. И. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в Саратове волонтеры-зоозащитники сообщили полиции, что в подпольном приюте для животных в антисанитарных условиях проживает маленькая девочка.