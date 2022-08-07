Москва, 7 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Москвичей предупредили об ухудшении погоды: ожидается гроза и ветер до 20 м/с. Об этом 7 августа сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Москва дождь

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице России ожидаются местами сильные дожди, грозы, порывы ветра до 15−20 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

Жителей и гостей столицы России попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои автомобили.