* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:47 — REGNUM Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв 6 августа в районе «Пуле-Сухта» на западе Кабула. Об этом 7 августа сообщает Shafaqna.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также взяла на себя ответственность за взрыв 5 августа в районе «Саркариз», также в западной части Кабула, в результате которого восемь человек погибли и 18 получили ранения. Жертвами этого взрыва стали участники траурных мероприятий месяца Мухаррам.

Командование службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле сообщает, что в результате взрыва в «Пуле-Сухта» два человека погибли и более 22 человек получили ранения. Однако, согласно статистике, собранной в больницах, в результате взрыва три человека погибли и 41 раненый был доставлен в три больницы.

Reuters со ссылкой на органы здравоохранения и свидетелей сообщило, что в результате взрыва погибли восемь человек и 22 получили ранения.

В Западном Кабуле в течение двух дней подряд прогремели смертоносные взрывы, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что приняли меры безопасности для обеспечения безопасности церемонии Мухаррама.

За время правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно нападало на шиитские собрания.

В октябре 2021 года в течение недели происходили нападения на шиитские мечети в Кундузе и Кандагаре, в результате которых были убиты и ранены десятки верующих. 19 апреля 11 человек погибли и более 25 получили ранения в результате трех последовательных взрывов у школы «Абдул Рахим Шахид» на западе Кабула.

21 апреля произошло нападение на мечеть «СеДукан» — одну из старейших шиитских мечетей в городе Мазари-Шариф. Источники подтвердили, что в результате этого взрыва погибли по меньшей мере 37 человек, более 60 человек получили ранения. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили обнародовать точное количество погибших и раненых в результате этого взрыва.

В дополнение к этому более 11 человек погибли и более 18 получили ранения в результате взрывов 28 апреля в Балхе.

Эти случаи являются примерами смертоносных нападений на хазарейцев. Хотя ответственность за эти события всегда берет на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор отрицают присутствие этой группировки в Афганистане и называют это пропагандой.