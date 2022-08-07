Запорожье, Украина, 7 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Сотрудники ООН продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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«При этом сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ», — отметил он.

Мизинцев добавил, что обстрел Запорожской АЭС является не первой подобной провокацией на радиационно опасных объектах со стороны киевского режима. Также он предупредил, что в случае аварии на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.