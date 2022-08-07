Матансас, Куба, 7 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В результате крупного пожара, который произошёл на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас, погиб один человек. Об этом 6 августа сообщило министерство здравоохранения Кубы.

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«В ходе поисковых работ на месте происшествия обнаружен труп, переданный в службу судебной медицины провинции, опознание проводят специалисты ведомства и МВД», — говорится в сообщении.

При этом пожар на нефтехранилище произошёл 5 августа из-за удара молнии и в данный момент работы по его ликвидации продолжаются. Также на данный момент известно о 121 пострадавшем в результате возгорания, ещё 17 человек числятся как пропавшие без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины, Чили и США за предложенную помощь в связи с крупным пожаром на нефтехранилище в порту города Матансас.