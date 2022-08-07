Лос-Кабос, Мексика, 7 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри из Великобритании в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

Спортсмен из России уверенно обыграл британского теннисиста в двух сетах со счетом 7:5, 6:0.

Соперники провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Медведев, являющийся первой ракеткой мира, пять раз подал на вылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать шести из десяти брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал оба своих брейк-пойнта.

Отметим, это первая победа Даниила Медведева в 2022 году, так как из-за перенесенной в апреле операции по удалению грыжи, он вынужден был пропустить около месяца соревнований.