Екатеринбург, , 07:58 — REGNUM В Свердловской области с 2012 года существенно увеличилось количество приёмных семей. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

Семья

Тогда их было 3142. А по данным на 2022 год таких семей насчитывается 5555.

Министр Андрей Злоказов отмечает, что если десять лет назад в них воспитывались 4,7 тыс. детей, то сейчас уже более 8,5 тыс.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось за десять лет на 59% (с 4651 до 1638), добавили в министерстве.