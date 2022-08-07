Штат Калифорния, США, , 07:16 — REGNUM Туристов, попавших в ловушку из-за схода селевых потоков в национальном парке «Долина смерти» в США, начали эвакуировать спасатели. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба администрации национального парка.

Сель

Накануне на территории Долины смерти выпало около 370 мм осадков, что составляет большую часть годовой нормы для этого региона. Дождь спровоцировал сход селевых потоков, полностью заблокировавших дороги. В «селевую ловушку» попали около ста туристов, пострадавших среди них нет.

Эвакуацией людей занимаются сотрудники дорожного патруля штата Калифорния и военно-морские силы США. Они мониторят местность, в том числе отдалённые дороги на территории парка, с помощью вертолётов и вывозят туристов.

Все автодороги, ведущие в Долину смерти в настоящее время перекрыты, чтобы избежать новых инцидентов с туристами. Посещение национального парка туристами станет возможным только после ликвидации последствий разгула стихии и чистки автодорог.