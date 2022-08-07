Москва, 7 августа, 2022, 07:02 — ИА Регнум. На Западе боятся объявлять политическую войну Турции, поскольку не в силах просчитать её результаты. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну», — написал Пушков в своём telegram-канале.

По мнению сенатора, Брюссель опасается разобщения в рядах Североатлантического альянса. Это сдерживает Запад от начала политической войны против Турции.

«Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — подвёл итог Пушков.