Москва, 7 августа, 2022, 04:39 — ИА Регнум. В регионах России продолжает расти площадь лесных пожаров. Лесопожарные формирования борются с возгораниями на площади более 178 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

bertknot Лесной пожар

По данным на 7 июля, в России продолжают действовать 129 лесных пожаров на площади 178,5 гектаров. Отметим, днём ранее показатель составлял 143,5 гектара.

Наибольшая площадь пожаров сохраняется в Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии и Магаданской области. Режим ЧС введён в семи регионах страны. В тушении пожаров задействованы более 4 тыс. человек, 268 единиц техники и 32 воздушных судна.