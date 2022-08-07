Гавана, , 04:06 — REGNUM Министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Николас Арронте Крус получил травмы в результате крупного пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас. Об этом 7 августа сообщило агентство Prensa Latina.

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Министр энергетики оказался одним из более, чем 120 человек, пострадавших в результате пожара на нефтехранилище. Ему была оказана медицинская помощь в больнице имени Фаустино Переса в Матансасе, куда были госпитализированы около 70 получивших травмы и ожоги при пожаре.

Информация о состоянии Николаса Арронте Круса не сообщается. Пожар в нефтехранилище, расположенном в порту Матансаса, начался 5 августа вечером из-за удара молнии в резервуар с нефтью объёмом 25 тыс. куб. метров. Тушение огня продолжается, власти Кубы запросили помощь в ликвидации пожара у международного сообщества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 121 пострадавшем в результате пожара на нефтехранилище. Из них пятеро находятся в критическом состоянии, ещё трое — в тяжёлом. Кроме того, по официальным данным, 17 человек числятся пропавшими без