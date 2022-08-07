Москва, 7 августа, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Новость о согласовании Верховной радой указа президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российских активов на украинской территории прокомментировал 6 августа заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

На заявление Зеленского об изъятии в пользу Украины российского имущества на общую сумму $765 млн и намерении конфисковать ещё 903 объекта, принадлежащих России, Дмитрий Медведев ответил в своей ставшей уже «фирменной» хлёсткой манере с долей юмора.

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооружённые силы», — так написал Медведев.

Ранее ИА REGNUM сообщало. что президент Украины Зеленский заявил об изъятии российских активов на Украине на сумму $765 млн и дальнейших планах изъять ещё более 900 объектов, принадлежащих России. Как заявил украинский лидер, конфискация будет проведена в рамках западных санкций.