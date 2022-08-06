Москва, 7 августа, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Российским железнодорожникам предстоит в ближайшем будущем развивать Центральный транспортный узел, железнодорожные подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, БАМ, Транссиб и строить Северный широтный ход. Об этом заявил в своём поздравлении с Днём железнодорожника работников отрасли 7 августа президент России Владимир Путин.

Wallspaper.ru Железная дорога

Все вышеуказанные проекты «крайне значимы для нашей экономики, для создания современных транспортных, логистических коридоров, новых туристических маршрутов, для загрузки смежных отраслей».

Глава государства отметил, что инженеры, рабочие, люди самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, — это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои.

«Действительно подвигом является возведение Транссиба и БАМа, других магистралей в сложнейших условиях. Сейчас перед нами стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети», — заявил глава государства.

Владимир Путин выразил признательность всем работникам железнодорожной отрасли. И выразил уверенность, что несмотря на все имеющиеся трудности, российские железнодорожники будут «наращивать пропускную способность магистралей и расшивать так называемые узкие места».

Владимир Путин подчеркнул, что перед железнодорожниками страны стоят задачи обновления подвижного состава, забота о безопасности и комфорте пассажиров, повышение эффективности и удобства перевозок за счёт широкого внедрения электронных сервисов и услуг, которые должны базироваться именно на отечественных технологиях и решениях.