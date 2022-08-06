Гавана, 7 августа, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины, Чили и США поблагодарил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес за предложенную помощь в связи с крупным пожаром на нефтехранилище в порту города Матансас. Об этом 6 августа сообщил сам кубинский лидер в своём Twitter.

Niklas Freidwall Пожар

«Выражаем глубокую признательность правительствам Мексики, Венесуэлы, России, Никарагуа, Аргентины и Чили, оперативно предложившим солидарную материальную помощь перед лицом этой сложной ситуации. Мы также благодарим США за предложенные технические консультации», — написал президент Кубы.

Напомним, пожар на нефтехранилище в порту города Матансас произошёл 5 августа вечером, причиной возгорания стал удар молнии в резервуар с 25 тыс. кубометров нефти. По предварительным данным, в результате взрыва пропали без вести 17 человек, пострадали 77, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Борьба с огнём продолжается уже более суток, Куба запросила помощи международного сообщества в ликвидации пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники мексиканской нефтегазовой компании Pemex помогут Кубе в тушении пожара на нефтехранилище.