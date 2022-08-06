Лос-Анджелес, США, 6 августа, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Майк Тайсон выступил с резким заявлением по поводу проекта биографического мини-сериала онлайн-кинотеатра Hulu, сюжет которого расскажет историю его жизни и карьеры. Публикацию боксёр разместил 6 августа на своей странице в соцсети.

(сс) Nehrams2020 Майк Тайсон

«Hulu украл мою историю. Они — Голиаф, а я — Давид. За это полетят головы», — написал Тайсон в посте. Отметим, что боксёр не впервые резко высказывается о проекте потокового сервиса, в феврале 2021 года он обвинил компанию в корпоративной жадности и «культурной апроприации истории жизни Тайсона».

Напомним, роль Майка Тайсона в будущем мини-сериале «Майк» исполнит Треванте Роудс («Лунный свет»). Реализацией проекта занимается та же команда продюсеров под руководством Стивена Роджерса, которая создавала биографический фильм «Тоня против всех» про жизнь и карьеру скандальной фигуристки Тони Хардинг. Ранее Hulu выложил в Сеть трейлер шоу, премьера которого состоится на сайте онлайн-кинотеатра 25 августа 2022 года.