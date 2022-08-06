Вашингтон, 6 августа 2022, 23:01 — REGNUM Действия КНР поблизости от Тайваня чреваты эскалацией, такую оценку проводимым Пекином учениям дали в администрации США. Об этом 6 августа сообщает Reuters:
Китай начал учения своей Народно-освободительной армия после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Однако, не завершив одних маневров, Пекин начал новые учения, которые продлятся с 6 по 15 августа в южной части Желтого моря.
По словам источника Reuters, действия Пекина Они противоречат давней цели Вашингтона, «которая состоит в поддержании мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, на что рассчитывает мир».